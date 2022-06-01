Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk açıklama: Utanç verici /01 Haziran 2022 12:57

Ekrem İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk açıklama: Utanç verici

İmamoğlu, '"Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici' dedi.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı dava sonrası açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturtulması. Bütün yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 15.00'te Saraçhane'de yani İstanbul'a ait olan ve İstanbulluların evinde kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk açıklama: Utanç verici Sonraki Haber >>

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:33