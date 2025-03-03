Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan diploma hamlesi: YÖK raporuna suç duyurusunda bulunacak /03 Mart 2025 17:00

Ekrem İmamoğlu'ndan diploma hamlesi: YÖK raporuna suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Başsavcılığı’nın ‘sahte diploma’ iddiaları sonrasında, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, harekete geçti. İmamoğlu’nun YÖK Raporu’na ilişkin suç duyurusunda bulunacağı, hukuk ekibinin yarın saat 11.00’de Saraçhane’de açıklama yapacağı bildirildi.

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İstanbul Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmada Ekrem İmamoğlu harekete geçti. İmamoğlu’nun YÖK Raporu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

İmamoğlu'nun hukuk ekibinin konuya ilişkin yarın saat 11.00'de Saraçhane'de açıklama yapacağı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine bir rapor hazırlayarak, İstanbul Başsavcılığına iletmişti. İstanbul Başsavcılığı da Ekrem İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı.

ÜNİVERSİTE ‘İNCELENECEK’ DEMİŞTİ

İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' iddialarına ilişkin İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada gerekli incelemelerin yapılacağını ifade edilmişti.

Son olarak İmamoğlu’nun avukatları diplomanın iptal edileceği ya da sahte olduğu yönünde haber yapan 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

BAŞSAVCILIK ‘İPTALİ İSTENMEDİ’ DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddialarını yalanlayarak, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin belgelerin istendiğini belirtmişti.

SARAÇHANE’DE KRİTİK AÇIKLAMA YARIN

Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin harekete geçti. İmamoğlu’nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun hukuk ekibi, yarın saat 11.00'de Saraçhane'de açıklama yapacak.
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