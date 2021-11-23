Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan döviz kuru açıklaması /23 Kasım 2021 21:46

Ekrem İmamoğlu'ndan döviz kuru açıklaması

Döviz kurlarında gün içinde yaşanan artış sonrasında söz konusu yükselişim İstanbul Büyükşehir Belediye'ne olan maliyetini belediye başkanı Ekrem İmamoğlu böyle açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti; 3.5 milyar lira" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle 13,45’i aştı.

Euro/TL’de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 seviyesinin üstü görüldü.

MİLYARLARCA LİRALIK ZARAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, “İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin” ifadelerini kullandı.
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