Ekrem İmamoğlu'ndan 'işkence' çıkışı: 'Bu bir işkence duyurusudur!'

Türkiye'nin insan hakları ihlalleri karnesi, geçen yıllarda iyileşme yerine her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Son olarak Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan da işkence çıkışı geldi.





İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, "Aziz Milletim bu bir işkence duyurusudur" diyerek bir paylaşım yaptı.





İmamoğlu, İBB soruşturmasında tutuklananlara 'işkence' uygulandığını söyledi. İmamoğlu, tutukluların ailelerinden uzak illere gönderilip sistematik bir baskıya maruz kaldığını söyleyip, "1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar." dedi.





Cumhuriyet'de yer alan habere göre İmamoğlu, uygulamaların 'iftiracı' olmaları için yapılan bir baskı olduğunu iddia etti. İmamoğlu şunları ifade etti:





" Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur.





Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.





Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar.





Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.





Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna."





NELER OLMUŞTU?

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklanan İBB Medya AŞ. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Silivri'den Afyonkarahisar Cezaevi'ne nakledilmiş, ve yerde yattığı ortaya çıkmıştı.Tepkilerin üzerine de Atayman, ranzaya alınmıştı.





Kurban Bayramı öncesinde de birçok tutuklunun cezaevlerinin yerleri değişmişti.





Kanser geçmişi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Silivri'den Buca Cezaevi'ne nakledilmişti.





Bayramda Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Arife gününden bir gün evvel, açık görüşün olduğu gün bir insanı buradan alıp da 600 km öteye sevk etmenin hukukla ve hatta vicdan ve ahlakla bağdaşır bir tarafı var mıdır yok mudur bunu herkes lütfen kendi vicdanına danışsın" diyerek tepki göstermişti.