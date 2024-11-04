Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'kayyım' çıkışı: 'İktidar kontrolü kaybetti' /04 Kasım 2024 09:33

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kayyım' çıkışı: 'İktidar kontrolü kaybetti'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB( Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin, Batman ve Halfeti'ye sosyal medya hesabından kayyım atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi  ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığını açıkladı.

"İKTİDAR KONTROLÜ KAYBETTİ"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu karara tepki göstererek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.

Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."
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