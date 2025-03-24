Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'den ilk mesaj! /24 Mart 2025 15:53

Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'den ilk mesaj!

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukat Hüseyin Ersöz ile görüştü. Tutuklu bulunan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi.

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Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı.

Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşen İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi. 

Sözcü'nün haberine göre avukat Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı.

Ersöz, "4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.
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