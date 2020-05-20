Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu kararı /20 Mayıs 2020 21:47

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 27 soruşturmanın açılmasına izin veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi ile ilgili kendisi hakkında 27 soruşturmanın açılmasına izin veren İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat tarafından yapılan suç duyurusunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. 
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