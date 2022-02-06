Ekrem İmamoğlu'ndan 'Süleymaniye' açıklaması

İBB HAREKETE GEÇMİŞTİ





VAKIF AÇIKLAMA YAPTI





İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA





Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir.









Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.

Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camii'nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden olmuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtmişti.Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata ilişkin Bilal Erdoğan'ın başkanlığındaki İlim Yayma Vakfı yazılı açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada, “Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz” ifadeleri yer aldı.Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesinin İBB tarafından onaylanmadığını söyledi.Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.