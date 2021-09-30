Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' paylaşımı /30 Eylül 2021 21:26

Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' paylaşımı

İstanbul'da ihtiyaç olduğu belirtilen 5 bin yeni taksiden ilk etapta bin adedinin trafiğe çıkmasının planlandığı kararın reddedilmesi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy’deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kentin ihtiyacı olarak hesaplanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin faaliyete geçmesi için hazırladığı teklif 9’uncu kez oya sunuldu. Teklif, çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile tartışmalar arasında 9’uncu kez reddedildi.

İMAMOĞLU: TAKSİ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' paylaşımı Sonraki Haber >>

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:26:30