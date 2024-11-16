Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenlere destek /16 Kasım 2024 21:21

Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenlere destek

Ekrem İmamoğlu, "Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir" dedi.

SHABER3.COM

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teğmenler hakkındaki ihraç talebinin üzücü olduğunu belirterek destek oldu.

İmamoğlu, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenlere destek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:33