Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Attığınız her adımı teşhir edeceğiz

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal hesabından paylaşımda bulundu.





AKP iktidarına ''Sizin derdiniz İstanbul rantı'' diye seslenen İmamoğlu, ''İstanbul’un kaynakları bir avuç insana değil tüm İstanbullulara kullanılmaya başlayınca rahatınız bozuldu'' dedi.





''SİNSİ HESAPLARINIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ''

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:





''Biz, sizin sinsi hesaplarınızı çok iyi biliyoruz. Bu millet buna izin vermeyecek siz de bunu bilin.





Sizin derdiniz İstanbul’un rantı. İstanbul’un kaynakları bir avuç insana değil tüm İstanbullulara kullanılmaya başlayınca rahatınız bozuldu.





Şimdi İBB yöneticilerini gözaltına alarak, tutuklayarak İstanbul’dan intikam almak istiyorsunuz.





İstiyorsunuz ki; metro şantiyeleri dursun, yeni metrolar yapılmasın, İSKİ sel baskınlarını artık önleyemesin, her yağmurda meydanlar taşsın, yazın su kesintileri yaşansın, müsilaj hortlasın istiyorsunuz.





Sahici bir depreme hazırlık çalışması yapılmasın sadece deprem bahanesiyle rant projeleri yapılsın istiyorsunuz; fakir fukara evini yenilemesin ama İstanbul’un kıymetli yerlerinde devlet eliyle lüks konut yapılsın istiyorsunuz. İmar ve tapu sorunları çözülmesin yüz binlerce vatandaşın yaşadığı yerlerdeki sorunlar öylece kalsın istiyorsunuz.





Yeni kreşler, yurtlar yapılmasın, burslar kesilsin, kent lokantaları kapansın istiyorsunuz; kaçak yapılarla mücadele edilmesin, dere yatakları betona boğulsun, yaşam vadileri, kent ormanları birilerine peşkeş çekilsin istiyorsunuz.





İBB’de maaşlar ödenmesin, yeni otobüsler, metrobüsler alınmasın, İstanbullu rahat ulaşım yapmasın istiyorsunuz; Halk Süt dağıtılmasın, Anne Kartlar iptal olsun istiyorsunuz, çiftçilere destek kesilsin, tarım bitsin istiyorsunuz.





Kimseye istihdam ofisleriyle iş bulunmasın, Askıda Fatura ile ihtiyaç sahiplerinin faturaları ödenmesin istiyorsunuz, Haliç yine kirlensin Kurbağalıdere yine bataklığa dönüşsün istiyorsunuz, İstanbul Otogarı yine mezbeleliğine dönsün istiyorsunuz.





Halk Ekmek dar gelirliye ekmek üretemez hale gelsin istiyorsunuz. Emeklilere verilen destekler sona ersin, çocuklara verilen beslenme desteği kesilsin, öksüz ve yetim çocuklara, şehit ve gazilerimizin evlatlarına verilen eğitim destekleri son bulsun istiyorsunuz.





''PEŞKEŞ ÇEKİLSİN İSTİYORSUNUZ''

Ecdat yadigarı eserler çürüsün, yok edilsin sonra da birilerine peşkeş çekilsin istiyorsunuz. Şehrin en güzel yerlerinde kültür, sanat ve etkinlik alanları yapılmasın, milletimiz ücretsiz faydalanmasın istiyorsunuz.





''İŞE ALIMLAR ESKİSİ GİBİ TORPİLLE OLSUN İSTİYORSUNUZ''

İşe alımlar eskisi gibi torpille olsun, sadece belli insanlar alınsın, İBB’de liyakat bitsin, kadın istihdamı artmasın, Enstitü İstanbul İSMEK’ler, teknoloji atölyeleri kapansın, yeni spor tesisleri yapılmasın istiyorsunuz.





Kısacası İBB’yi felç etmek, çalışmaz hale getirmek, İstanbulludan intikam almak istiyorsunuz. Kendinizce uyanık bir plan yaptınız.





Şunu unuttunuz sayın kötüler, İstanbullular en zor zamanda bir arada ve güçlü şekilde durur ve sizin bu sinsi planlarınızı altüst eder. Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz ama şunu unuttunuz; biz milyonlarız siz ise bir avuçsunuz.





''SİZDEN MİLYON KERE DAHA GÜÇLÜYÜZ''

Biz dayanışmayla sizden milyon kere daha güçlüyüz. Attığınız her adımı teşhir edecek, her kirli planınızı milletimizle paylaşacağız.





Millet Büyüktür!''



