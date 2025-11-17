Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nu atlamış! Kılıçdaroğlu Silivri'de herkesi ziyaret etmiş! /17 Kasım 2025 16:28

Ekrem İmamoğlu'nu atlamış! Kılıçdaroğlu Silivri'de herkesi ziyaret etmiş!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu önce Edirne F Tipi Cezaevine giderek Selahattin Demirtaş ile görüştüğü, ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret ettiği ancak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu dört dönem CHP milletvekilliği yapan Mehmet Sevigen’in oğlunun Çırağın Sarayı’ndaki düğününe katılmıştı.

Sosyal medyada çok konuşulan düğünde CHP'li Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP’li eski başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Orhan Gencebay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

ÖNCE EDİRNE'DE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

BirGün yazarı Timur Soykan'ın haberine göre; Hafta sonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

SİLİVRİ'DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek seçilmiş TİP Milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, halen tutuklu bulunan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMEDİ

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu’nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.
