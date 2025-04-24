Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı da gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda, yeni bir gözaltı dalgası geldi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, İBB dosyasını takip eden avukatlar gözaltına alındı.





CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ile İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.





"SAVUNMA SUSMAYACAK"

Mehmet Pehlivan, avukatının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da.





6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek.





Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti.





Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."



