Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi /25 Nisan 2025 16:22

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 28 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile İBB dosyasında çalışan avukatlardan Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı.

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T24'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanarak cezaevine giren İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alınmışı. İBB dosyasında çalışan avukatlardan Kazım Yiğit Akalın da Günel'le birlikte gözaltına alınmıştı.

İki avukat serbest kalmıştı

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Başsavcılığı'nın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildildi.  Akalın ve Günel, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatın avukatı tutuklamaya sevk edildi

Gözaltına alınıp serbest bırakılan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'ın avukatlığını yapan ve gözaltına alınan Koçoğlu, tutuklama istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
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