Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında tutuklama talebi

İki avukat serbest kalmıştı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Başsavcılığı'nın "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildildi. Akalın ve Günel, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avukatın avukatı tutuklamaya sevk edildi
Gözaltına alınıp serbest bırakılan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'ın avukatlığını yapan ve gözaltına alınan Koçoğlu, tutuklama istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.