Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazisinde yeni arama /21 Haziran 2025 19:57

Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazisinde yeni arama

Cumhuriyet savcısı nezaretinde metal detektörüyle arama yapılıyor.

SHABER3.COM

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide yeni arama daha yapılıyor.

Balıkesir Edremit’te Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait arazide Jandarma ve JASAT TİM'leri arama yapmaya devam ediyor.

20 Haziran’da Güre Mahallesi’ne bağlı Kavurmacılar mevkiindeki araziye kepçe ve iş makineleriyle gidilmişti.

Bugün 1 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde “metal dedektörleri” ile JASAT ekipler arazide arama yaptı. Bölgeye basın mensupları alınmadı.

İmamoğlu’nun babasının arazisinde ne arandığına dair henüz resmi bir açıklama yok.
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