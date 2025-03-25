Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikâyetine takipsizlik /25 Mart 2025 18:42

Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikâyetine takipsizlik

Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkındaki şikâyetine dair kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkındaki şikâyetine dair kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, müşteki; bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ise şüpheli olarak yer aldı.

Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.

Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.
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