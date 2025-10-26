Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' soruşturmasındaki ifadesi 3 saat sürdü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde "casusluk" soruşturması kapsamında ifade verdi.





Pazar günü Silivri'den getirildiği adliyede ifadesi alınmadan önce beş saat bekletilen İmamoğlu'nun savcılık sorgusu yaklaşık üç saat sürdü.





İmamoğlu'yla eş zamanlı olarak Çağlayan'da farklı savcılar tarafından İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da ifadeleri alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayından bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve yolsuzluk ile terör suçlamalarıyla yargılanması devam eden İmamoğlu hakkında önceki gün casusluk soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.





Savcılık Ekrem İmamoğlu'nun, ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün adlı şahıs ile irtibatlı olduğunu ileri sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı, sonrasında kanala kayyım atandı.





"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!" sözleriyle hakkındaki suçlamaya tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla X hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem. Yarın (bugün) 11.00'de Çağlayan Adliyesi'nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.





Adliye önünde kalabalık toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'daki ifade sürecine eşlik etmek üzere yurtdışı programını yarıda keserek İstanbul'a gelirken, çok sayıda partili de İstanbul Adliyesi önünde toplandı.





Ekrem İmamoğlu'nun ifade süreci devam ederken adliye önüne getirilen parti otobüsü üzerinden alanda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, "Bu iftiraya, bu yalana ne gerek var? 'Hırsız' dediler olmadı, 'yolsuz' dediler olmadı, 'teröre destek' dediler olmadı. Şimdi son çare 'casus' demeye kalktılar. Yazıklar olsun" dedi.