Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine provokatif saldırı

CHP'DEN İLK TEPKİ





OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI





İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA











KILIÇDAROĞLU'NDAN ERZURUM TEPKİSİ









LİDERLERDEN TEPKİ





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.Ekrem İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.Bunun üzerine saat 18.00'de mitingine başlayan Ekrem İmamoğlu ve alanda toplanan halk saldırıyla karşı karşıya kaldı. Miting alanının karşısında toplanan saldırgan grup, İmamoğlu'nun konuşma yapacağı otobüs ve meydandaki dinleyecilere taşlı saldırı düzenledi. Alanda görevli polislerin seyirci kaldığı saldırının ardından "Bize sevgi düşüyor" diyerek kimsenin tepki göstermemesini isteyen İmamoğlu, yapılan provakasyona kayıtsız kalan polislere seslenerek, "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.İmamoğlu, "Burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, belediye başkanı insanları tahrik ediyorsunuz. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu."Buradaki sulhü sağlayın, ben şehir turuna devam ediyorum" diyen İmamoğlu, saldırıya ilişkin olarak sorumlu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklamasını yaptı.Millet İttifakı'nı destelemek için alana toplanan Erzurumlular da yaşananlara tepki göstererek, "Hak hukuk adalet" sloganı attı.Saldırıya ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu seçimin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu iktidarın yaptıklarından ve yaşattıklarından anlıyoruz. Ancak her ne olursa olsun vatandaşlarımızın siyasi haklarını gasp etmeye değmez! Daha ötesi bir kişinin bile kalbini kırmaya değmez. Böyle düşünmemiz gerekirken Saraylılar neler yapıyor. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Maalesef kendi tabirleriyle iktidar şirazesini kaybetti. Bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar. Kimse merak etmesin; kazanan sağduyu, kardeşlik ve tüm Türkiye olacak!" dedi.İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, saldırıya ilişkin KRT TV canlı yayınında açıklamada bulundu. Balyalı, "Parke taşlarıyla saldırdılar, otobüsün tüm camları kırıldı. Vatandaşların güvenliği için alandan ayrılmak zorunda kaldık." dedi.Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınınında açıklama yaparak, "Erzurum'a gelmeden Büyükşehir Belediyesi büyük bir nezaketsizlik göstererek miting yapacağımız alana otobüslerini yığarak tanıtım yapacağını söylemiş. Kendisini tanıyorum, bu hiç yakışmayan bir harekettir" dedi.Daha sonra Vali ile görüştüklerini söyleyen İmamoğlu, valinin kendisine gerekli tedbirlerin alınacağını, otobüslerin kaldırılacağını söylediğini aktardı.İmamoğlu şöyle devam etti:"Her taraftan taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Ben konuşmamın beşinci dakikasında kestim. Bizim yüzümüzden size taş geliyor, diyerek vatandaşlarımızı uyardım. Burada sizi korumakla yükümlü polis vardır.Bir tarafta 200 kişi vardı. Bir tarafta da 200-300 kişi vardı sözüm ona AKP'li. Vali'ye mesaj attım. Kendisine yakışmadığını istifa etmesi gerektiğini söyledim. Kendisi de beni aradı. Bilgilendirme için aradığını söyledi. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na kadar herkes sorumludur.Vali'ye söyledim buradaki insanların güvenliği sağlanana kadar Erzurum'u terk etmiyorum."Kaftancıoğlu, İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanına çağırdıKaftancıoğlu, İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanına çağırdıErzurum'daki saldırıya ilişkin bir tepki de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:"Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmak sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tamamen budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bedeli vardır. Bunu da hepimiz ödemeye hazırız."Erzurum'daki provokasyona tepki gösteren, "Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" diye yazdı.Provokasyona bir tepki de'dan geldi. Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın @ekrem_imamoglu’na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak." ifadelerini kullandı.Taşlı saldırıya sert tepki gösterenda "Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. @ekrem_imamoglu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak." paylaşımında bulundu., "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. @ekrem_imamoglu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!" ifadeleriyle provokasyona tepki gösterdi.de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.