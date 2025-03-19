Ekrem İmamoğlu'nun evine polis ablukası

Haberi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu.





Günaydın "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." diye yazdı.





Halktv'de yer alan habere göre sosyal medyada bazı hesaplar İmamoğlu'nun gözaltına alındığını belirtiyor.





MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından gözaltına alınmakta olduğunu duyurdu.





Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." dedi.