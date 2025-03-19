Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun evine polis ablukası /19 Mart 2025 07:05

Ekrem İmamoğlu'nun evine polis ablukası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerinde 20 kadar polisle baskın yapıldı.

SHABER3.COM

Haberi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu.

Günaydın "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." diye yazdı.

Halktv'de yer alan habere göre sosyal medyada bazı hesaplar İmamoğlu'nun gözaltına alındığını belirtiyor.

MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM
İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından gözaltına alınmakta olduğunu duyurdu.

Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak." dedi.
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