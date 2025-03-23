Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı /23 Mart 2025 01:13

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi’nde İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Çağlayan Adliyesi’nde İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır.

Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon’un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk’ün emaneti ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir."
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