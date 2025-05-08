Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi! /08 Mayıs 2025 09:35

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!

Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor. 

Söz konusu karara yurttaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. 

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından tutuklanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında süregelen protestolar devam ederken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor, mesajlarını iletiyordu. 
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