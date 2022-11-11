Ahmak kelimesinin muhatabı Süleyman Soylu'dur





Duruşma sürerken, İmamoğlu cephesinin sunduğu tanıkların dinlenmesinden 'karara etkisi olmayacağı' gerekçesiyle vazgeçildi; ayrıca taleplerin 'davayı uzatmaya yönelik olduğu' gerekçesiyle reddine karar verdi.

11.48 Hakim: Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylendiği açık

11.25 Duruşma başladı

'AYAN BEYAN ORTADA'

11.20 Kaymakamlık, ilçe genelinde toplanma yasağı ilan etti

'RAHAT OLUN, BİZ BURADAYIZ'

09.40 İmamoğlu: Trajikomik bir durum





'KARAR ÇIKMASINI BEKLEMİYORUZ'





İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, bugün görülecek duruşma öncesi T24'e yaptığı açıklamada eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve diğer üyelerin şikayetçi olmadığını belirtti.

DAVANIN HAKİMİ 'SÜRGÜN EDİLDİ': 'SİYASİ YASAK GETİRMEM TELKİN EDİLDİ'

Yalansa dert, doğruysa ayrı dert: Sabah, İmamoğlu davasına bakan hakimi hedef aldı; okların hükümete dönmesine neden olduYalansa dert, doğruysa ayrı dert: Sabah, İmamoğlu davasına bakan hakimi hedef aldı; okların hükümete dönmesine neden oldu





CHP'li Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde yaklaşık 13 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

'AHMAK KELİMESİNİN MUHATABI SÜLEYMAN SOYLU'DUR'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istiyor.21 Eylül'de görüşen duruşmada Kartal'da bulunan adliyenin çevresinde olağanüstü 'güvenlik' önlemleri alınmış; her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı. İmamoğlu'na destek için gelen binlerce vatandaş, izin çıkmaması üzerine Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanmıştı.Karar çıkması beklenirken mahkeme heyeti, toplanır toplanmaz tanıkların dinlenmesi için davayı 11 Kasım'a ertelemişti.Gerginliğin ardından savcının esas hakkındaki mütalaası okundu ve İmamoğlu için ceza talebinde bulundu. Avukatlar, "Kopyala yapıştır mütalaasını burada da sundu" sözleriyle tepki gösterdi.Bunun üzerine avukat Kemal Polat, reddi hakim talebinde bulundu:"İddia makamından esas hakkındaki mütalaası sorulduğunda, sanık müdafisi söz alarak bana talepte bulunma hakkı tanınmadan esas hakkında mütala alınmaya çalışıyorsunuz, deliller toplanmada mütala alınmaya kalkışılmıştır, hakimin tarafsız olmadığını düşünüyoruz."Ancak bu da reddedildi.Hakim, İmamoğlu'nun 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye' şeklindeki sözlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylendiğinin açık olduğunu belirtti: "Süleyman Soylu’ya söylenmediğini söyleyen varsa buraya gelsin."İmamoğlu'nun avukatı, bu ifadenin kayda geçirilmesini talep etti. Hakim devamla "Hakimler, kararlarıyla konuşur" ifadesini kullandı.Duruşma, FOX TV muhabiri Gülşah İnce'nin tanık olarak verdiği ifadesiyle başladı. FOX TV muhabiri olarak olay yerinde bulunduğunu dile getiren gazeteci, şunları söyledi:"Görüntüler de ayan beyan ortada. Ham görüntüleri ve haberi size gönderdim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak aynen İmamoğlu’na sordum. O da yanıt verdi. Başka TV kanalları da vardı."İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın avukatı Gökhan Günaydın'ın "İmamoğlu sözlerine 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye' diye başladı. Siz soruyu nasıl sordunuz?" sorusuna "Sayın İçişleri Bakanı’nın bu sabah size söylediği... diyerek soruya başladım. Verdiği yanıtı da, akşam haberlerinde 'Soylu'ya yanıt' olarak haberleştirdik" yanıtını verdi.Bu sırada hakim, "Bu sözün muhatabı belli" dedi.Kartal Kaymakamlığı, duruşma nedeniyle - Neyzen Tevfik Meydanı dışında - ilçe genelinde toplanma yasağı ilan etti. Bu yasak, daha önce yalnızca 'adliye çevresi' için getirilmişti.10.46 Duruşma salonu önünde izdihamDavaya ilginin yoğun olması nedeniyle duruşma salonu önünde izdiham yaşandı. Avukatların dahi içeri girmekte zorlandığı görüldü.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kalabalığa şu çağrıyı yaptı:"RTÜK diyor ki, 'ahmak' demek 'aklını gereği gibi kullanmamak' demek diyor. Bu konuda rahat olun. Hukukçu arkadaşlar, biz buradayız. Herkes iki adım geri çıksın. Avukat bey lütfen girin, basın mensubu arkadaşlar da girsin."İmamoğlu, duruşma öncesi FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu."Hiç ilgilenmedim. Hukukçularımızla oturduk, genel kapsamda bir şeyler konuştuk; 'Şu ceza verilirse böyle olursa vs.' diye. Çünkü bununla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı hissetmiyorum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:"Bu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Trajikomik bir durum. Siz 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değil misiniz?31 Mart seçimi niçin iptal edildi? Bangır bangır çıkıp 'hırsızlar', 'çaldılar' demediler mi? Sayın Binali Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanı, muhtelif bakanlar. Daha ötesi benimle bu davanın öznesi olan Sayın Bakan, 700 terörist demedi mi televizyonda? Bırakın teröristi dedi FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirdi. Peki ne oldu 31 Mart seçimleri iptal edildi. İstanbul'un 3 ayı çalındı."Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasaklı hale gelirseniz ne olacak' sorusuna yanıtEkrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasaklı hale gelirseniz ne olacak' sorusuna yanıtMahkemenin bu kişiler için şikayetçi olup olmadıkları, duruşmaya katılmak isteyip istemediklerine dair davetiye çıkardığını ifade eden Polat, "Sayın Sadi Güven dahil 4 YSK üyesi 'biz şikayetçi değiliz' açıklaması yaptı. Diğer YSK üyeleri cevap bile vermediler. Şahsi şikayetleri yok şu ana kadar" diye konuştu.Polat, bugün kararın çıkmasının mümkün olmadığını, çünkü usulen tamamlanması gereken süreçler olduğunu söyledi.Kararın aslında 21 Eylül'den de önce, 1 Haziran'da gerçekleştirilen duruşmada çıkması bekleniyordu.Ancak mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetmişti.Duruşmadan bir ay sonra dikkati çeken bir gelişme yaşanmış; hakim Hüseyin Zengin'in görev yeri değiştirilmişti; yerine ise Anadolu Adliyesi 11. Asliye Mahkemesi hakimi Mehdi Komşul atanmıştı.Gazeteci Barış Terkoğlu, yaşananların perde arkasını anlattığı yazısında Zengin'in yakın çevresine "İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi" dediğini ileri sürmüştü.Daha sonra bu yazıya ve ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs 2019'da 4'e karşı 7 oyla seçimi iptal ettiğini açıkladı.Kurulun 4 üyesinin muhalefet şerhiyle birlikte 250 sayfayı bulan gerekçeli kararında, 'Sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olması zorunluluğuna uyulmamasını', 'seçim sonuçlarına müessir (etkileyici) olay ve hal' olarak tanımladı ve seçimin iptal gerekçesi yaptı.Karara, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile üyelerden Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın muhalefet şerhi koydu.23 Haziran 2019'da yinelenen seçimi bu kez yaklaşık 800 bin oy farkla kazanan İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne 'İBB Başkanı' olarak katıldı.İmamoğlu kongredeki konuşmasında; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalar sergilediğini, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söyledi. İktidarın 31 Mart'ta kaybettiği seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini de ekledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nun konuşmasını hedef alarak “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadesini kullandı.İmamoğlu ise, gazetecilerin Soylu'nun sözleriyle ilgili sorusu üzerine "31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” tepkisini gösterdi.YSK Başkanlığı tarafından 15 Kasım 2019'da yapılan ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından dava açıldı.İmamoğlu, ocak ayında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ara celsede sözlerine şöyle açıklık getirdi:"Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım.Seçimin iptal etmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes bu konuda beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar. İptal edenler ibaresinden ettirenleri kastettim. YSK üyelerini kastetmedim."