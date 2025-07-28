Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans diploması da iptal edildi /28 Temmuz 2025 17:45

Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Lisans diploması da iptal edildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan “koşullarda eksiklik” nedeniyle iptal etti. Ayrıca İmamoğlu’nun mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nden kaldırılmasına da karar verildi.

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Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu’nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz’daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı’na kayıt yaptıran İmamoğlu’nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki “lisans mezuniyet” koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan “koşullarda eksiklik” nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Kurul, İmamoğlu’nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.
Başsavcılık’tan ‘Acele edin’ yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının da “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart’ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu’nun diploma bilgisi 6 Mayıs’ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, duruşmanın da 11 Eylül’de yapılmasına hükmetmişti.
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