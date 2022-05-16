Ekrem İmamoğlu'yu dolandırmak isteyen kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yu farklı tarihlerde telefonla arayarak bir konuda aracılık etmesini isteyen kişi gözaltına alındı.





Olay İmamoğlu'un avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.





Arayan kişi İmamoğlu'dan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.





Haftalar sonra bu sefer İmamoğlu'yu arayan bir kişi, kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.





Ekrem İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.