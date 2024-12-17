Samanyolu Haber /Gündem / Eksi 5 derecede ucuz pirinç kuyruğu! /17 Aralık 2024 15:55

Eksi 5 derecede ucuz pirinç kuyruğu!

Diyarbakır Yenişehir İlçesi’nde ucuz bakliyat almak için gelen yüzlerce kişi, eksi 5 derecede sıra bekledi. Isınmak için ateş yaktılar.

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Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmelere başladı. Asgari ücret belirlemeden yeni yılda gelecek olan zamlar konuşulmaya başlandı. Yoksulluğu en derinden hisseden iller arasında Diyarbakır yer alıyor.

Amida Haber'in haberine göre Diyarbakırlılar yılbaşından önce ucuz gıda almak için Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde yer alan TMO’nun yolunu tuttu. Ucuz gıda almak isteyen Diyarbakırlılar eksi 5 derece soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Pirinç, yağ, mercimek ve bulguru daha ucuz gıda almak için kuyrukta bekleyenler soğuk havadan korunmak amacıyla TMO önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Amida Haber'de yer alan habere göre, marketlerde 700 TL’ye satılan 5 kiloluk pirincin fiyatı TMO’da 200 ile 290 TL arasında satılıyor. 40 TL olan mercimeğin kilo fiyatı TMO’da 58 TL. 5 litrelik ay çiçek yağının TMO fiyatı ise 243 TL. Yağın piyasada fiyatı 289 TL.
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