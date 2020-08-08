Samanyolu Haber /Ekonomi / Eksil bilmem nelerden artı bilmem... /08 Ağustos 2020 15:47

Eksil bilmem nelerden artı bilmem...

TRT Haber'de Betül Soysal Bozdoğan'ın sunduğu "Beşinci Gün" isimli programda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Türkiye ekonomisinin ne kadar muhteşem bir performans sergilediği iddia edildi.

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

TRT Haber'de Betül Soysal Bozdoğan'ın sunduğu "Beşinci Gün" isimli programda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Türkiye ekonomisinin ne kadar muhteşem bir performans sergilediği iddia edildi. 

Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov'un program esnasında yaptığı ekonomi yorumu ise sosyal medyada gündem oldu. 

Yandaş yazar İsmayılov, "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere kalktık." yorumunu yaptı.  

İsmayılov Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin ekonomide başarız olduğuna dair eleştirile için, "Bu vicdansızlıktır. Pandemide bütün ülkelerin kendi kafasını kaybettiği dönemde fikir üreten, siyaset üreten, yol üreten ülke kur üzerinden oyunlarla çöktü imajı verilmeye çalışılıyor." dedi. 

İKTİSATÇILAR ALAYA ALDI

İsmayılov'un evlere şenlik ekonomi yorumu iktisatçılar nezdinde alay konusu oldu. Görüntüleri paylaşan ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, "Teyze bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Allahım sabır, Allahım sabır." ifadelerini kullandı. 

Görüntüleri paylaşan bir diğer isim Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün ise "Eksi bilmem neden artı bilmem neye giden ekonomi ile her şey çok net!" ifadelerini kullandı. 
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Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

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