Samanyolu Haber /Gündem / Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi /22 Şubat 2023 01:07

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

BTK tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük "erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" açıklaması yaptı.

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Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.



İNCİ SÖZLÜK'TEN TEPKİ

İnci Sözlük, Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararına tepki göstererek "Böyle birşeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK'nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz" dedi.
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