Samanyolu Haber /Gündem / Eksper, aracın kusurlarını sıralayınca bıçaklandı /27 Ekim 2021 12:08

Eksper, aracın kusurlarını sıralayınca bıçaklandı

İstanbul'da ekspertiz dükkanında otomobilinin kusurlarının söylenmesine sinirlenen araç sahibi firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bıçaklanan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Sultangazi'de bir kişi, aracının kusurlarını söyleyen iki ekspertiz çalışanını bıçakladı.

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, inceleme sonucu tespit ettikleri otomobilin kusurlarını, sahibi Mustafa P.'ye bildirdi.

Otomobilinde bir kusur bulunmadığını belirten araç sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş yerinden ayrıldı.

Dükkana babasıyla beraber geri geldi

Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir araçla gelen Mustafa P., firma çalışanlarına saldırmaya çalıştı. İş yerinde başlayan kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçakladı. Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç karnından yaralandı.

Kaçan baba-oğul aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları iş yerine gitti. Burada esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, çağrılan polise teslim edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Enes Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Biz bunları söylemek zorundayız'

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, yaşananları şöyle anlattı:

"Buraya bir araba geldi. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum."
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