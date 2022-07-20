Samanyolu Haber /Gündem / Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi /20 Temmuz 2022 10:24

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Son yıllarda kokain kaçakçılığının önemli adreslerinden biri haline gelen Ekvador’da, Türkiye varışlı bir konteynerde 95 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’un başkenti Guayaquil’deki bir limanda, kaçakçılıkla mücadele ekipleri varış yeri Türkiye olan bir konteynerin içinde 95 kilo 808 gram kokain ele geçirdi.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’in haberine göre, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, pazar günü konteynerlere ön yükleme yapılan sahalardan birinde yapılan kontrollerde ahşap (kontrplak), panel ve levhalarla dolu "MRKU8338301" numaralı konteynerin kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine, savcılıktan izin alınarak konteyner açıldığı bildirildi.

Yapılan aramada konteynere gizlenmiş siyah renkli jüt torbalar içinde 96 adet tuğla şeklindeki beyaz maddenin kokain olduğunun saptanması üzerine, ihracatçı firmanın sahibi, 70 yaşındaki Jose Nestor gözaltına alındı.

Narkotik polisi toplamda 958 bin doz eden kokainin Clifford Maersk gemisi ile sevk edilmek istendiğini bildirdi ancak Türkiye’deki varış noktasının hangi liman olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YAKALANAN TÜRKİYE VARIŞLI KOKAİNLER 1 TONA YAKLAŞTI

Bu yıl Ekvador narkotik birimlerinin denetimlerinde, Türkiye’ye gönderilmek istenirken tespit edilen kokain miktarı 985 kiloyu aştı.

Geçen yıl da Ekvador’dan muz konteynerlerine yüklenip Türkiye’ye gönderilmek istenirken biri Panama, diğeri Mersin’de olmak üzere yaklaşık 2 ton kokain yakalanmıştı.

Resmi makamlar kokainin piyasa değerinin kilo başı 50 bin ile 60 bin dolar arasında olduğunu kaydediyor.

EKVADOR’UN KOKAİN TİCARETİNDEKİ ROLÜ

Yıllık yaklaşık bin tona yakın üretimle, dünyada kokain üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 586 kilometre sınıra sahip ve Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Ekvador, son yıllarda Kolombiya limanlarında denetimlerin artması, koka ve kokain üretimindeki aktörlerde değişim yaşanması gibi sebeplerden dolayı uyuşturucu sevkiyatında daha önemli bir üs haline geldi.

Avrupa’ya sevkiyatlarda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandığı bildirilen ülkede geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı tarihi bir rekorla 210 tona ulaşmıştı. Resmi verilere göre bu yılın ilk altı ayında yakalanan kokain miktarıysa yaklaşık 93 ton.

ABD yönetimi, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dâhil etmişti.

TÜRKİYE VE KOKAİN TİCARETİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2022 Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre Türkiye’de 2021 yılında toplam 2 bin 841 kilogram kokain ele geçirildi. Bu miktar, 2020’ye göre yüzde 44,9 artışa denk geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain... Sonraki Haber >>

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:17