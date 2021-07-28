Samanyolu Haber /Dünya / Ekvador'dan Assange'a şok /28 Temmuz 2021 10:30

Ekvador'dan Assange'a şok

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık veren Güney Amerika ülkesi Ekvador, Assange'ın vatandaşlığını iptal etti. Ülke yetkilileri bu kararla ilgili olarak bazı ödenmeyen harçları ve vatandaşlık kağıtlarına ilişkin sorunları gerekçe gösterdi.

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Ekvador Adalet Bakanlığı Assange'ın vatandaşlığının iptali kararını, vatandaşı olduğu Avustralya makamlarına resmi bir yazı göndererek bildirdi. Yazıda ülke kanunlarına göre vatandaşlığa alınma kararının ilgili gerçeklerin gizlendiğinin, hatalı ya da sahte belge verildiğinin tespit edilmesi durumunda yeniden değerlendirildiği belirtilerek, Assange'ın vatandaşlığa alınma mektubunda birçok tutarsızlık ve farklı imzalar bulunduğu, belgelerin değiştirilmiş olma ihtimali ve ödenmemiş harçlar gibi sorunlar belirlendiği ifade edildi.

Assange'ın avukatı: Kararı temyize taşıyacağız

Halen İngiltere'de bir hapishanede bulunan Assange'ın avukatı Carlos Poveda vatandaşlığın iptali kararının yargı süreci işletilmeden alındığını belirterek müvekkilinin hakim karşısına çıkmasına izin verilmediğine dikkat çekti.

"Vatandaşlıktan ziyade haklara saygı ve iptal kararında yargı sürecinin işletilmesi prensibinin önemli" olduğunu belirten Poveda kararın açıklığa kavuşturulması için dosyayı temyize götüreceklerini dile getirdi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, iptal kararını alan Pichincha İdare Mahkemesi'nin bir önceki hükümet tarafından ortaya atılan durumla ilgili "bağımsız ve usüllere uygun şekilde hareket ettiğini" açıkladı.

2012 yılında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarından dolayı İsveç'e iade edilmemek için kaçtığı sırada Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınan Julian Assange'a dönemin Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından önce vatandaşlık verilmiş, daha sonra elçilikten çıkmasını sağlayabilmek amacıyla diplomatik statü tanınmıştı. Buna rağmen Assange tutuklanma korkusuyla dışarı çıkamamış ve yedi yıl boyunca elçilik binasında yaşamıştı.

ABD'ye iadede son durum

Julian Assange, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok devlete ait gizli bilgi ve askeri ve diplomatik belgenin kamuoyuyla paylaşılmasına aracı olan Wikileaks internet sitesinin kurucusu olarak ABD'de toplam 175 yıl hapis cezası istemiyle hakkında 17 casusluk ve bir bilgisayar kullanımının suistimali suçlaması bulunuyor.

2019 yılından bu yana farklı bir hukuki mücadeleden dolayı İngiltere'deki Belmarsh Hapishanesi'nde yatan 50 yaşındaki Wikileaks kurucusunun ABD'ye iadesi talebi ocak ayında bir İngiliz alt mahkemesi tarafından reddedilmişti.
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