Samanyolu Haber /Gündem / Ekvator’dan Mersin Limanı’na gönderilecek 616 paket kokain ele geçirildi /07 Mayıs 2021 19:36

Ekvator’dan Mersin Limanı’na gönderilecek 616 paket kokain ele geçirildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla uyuşturucu tartışmaları yeniden başlarken, Panama'da Türkiye'ye gönderilmek üzere olan 616 paket kokain ele geçirildi.

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Hakkında “organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker'in Mehmet Ağar hakkında söylediği uyuşturucu iddiaları gündemdeki yerinin korurken, Panama'da Türkiye'ye gönderilmek üzere olan 616 paket kokain ele geçirildi.
 
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Mehmet Ağar için söylediği ‘Kolombiya’dan getirilen uyuşturucu’ sözleri tartışılırken, bir haber de Panama’dan geldi. Güney Amerika ülkesi Ekvator’dan Türkiye’ye gönderilen 616 paket kokain Panama polisi tarafından yakalandı.

Türkiye’nin adı uyuşturucu ticaretinde geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’in Mehmet Ağar hakkında söylediği uyuşturucu iddiaları gündemdeki yerini korurken, bir yeni haber de Panama’dan geldi. Ekvator kaynaklı ‘’Primicias’’ adlı internet sitesinin yaptığı habere göre Panama polisi, Ekvator’un Puerto Bolivar limanından Mersin limanına gönderilen konteynırın içinde 616 paket kokain ele geçirildi. Orta Amerika ülkesinin yargı ve güvenlik yetkilileri, Ekvator’dan gelen ve Türkiye’ye gönderilecek olan bir konteynır dolusu muzun arasında saklanan 616 paket kokaini ele geçirdi. Resmi bilgilere göre, konteynırın aktarma noktası olan Panama’nın PSA limanında ele geçirilen uyuşturucunun varış noktası Mersin limanıydı.

HAVACILIK KOMİSERİ CASTİLLO: TAKİP VE İSTİHBARAT ÇALIŞMASI SONUCU ELE GEÇİRİLDİ
 
Panama Ulusal Havacılık Servisi komiseri Edson Castillo, yasadışı kargonun keşfinin Çarşamba gecesi gerçekleştirildiğini ve binlerce kişinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan operasyonun uzun zamandır yapılan takip ve istihbarat çalışmasının sonucu olduğunu söyleyen Castillo, Panama’da 2021 yılında 40 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdiklerini fakat, bir muz konteynırın içine 600’den fazla ambalaj ile uyuşturucu konulmasının son dönemde en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

PEKER: ‘’UYUŞTURUCUNUN NEREDE OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR’’

Hakkında “organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 56 dakikalık yeni bir açıklamada bulundu. Evine narkotik polisinin gelmesine de tepki gösteren Peker, Mehmet Ağar’ı işaret ederek ‘’ Bir kere uyuşturucu sattıysam ve para kazandıysam ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. Kolombiya’da Türkiye’ye gönderilecek 4 ton 900 kilo kokain ele geçirildi. Türkiye’de bunu teslim alacaklara hiçbir operasyon yapılmadı. Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı biliyor musunuz” diye belirtti.

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