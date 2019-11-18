Ekvator'da IMF planı reddedildi

Ekvador Meclisi, sağcı Cumhurbaşkanı Moreno'nun ekonomik reformlarını reddetti. Ülkede IMF ve neoliberal ekonomi politikalarına karşı direniş sürüyor.





sol.org.tr'de yer alan habere gööre Ekvador Meclisi Pazar günü, Cumhurbaşkanı Lenín Moreno'nun taze kaynaklar edinme ve mali açığı azaltma hedefi güden vergi ve mali reform paketini reddetti. Bu reformların birçoğuna sokağa çıkan kitleler karşı çıkıyordu.





Meclis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "70 olumlu oyla, Ulusal Meclis ekonomik büyüme tasarısını reddetmeye karar verdi" dedi.





‘BU İĞRENÇ HÜKÜMET SÜRDÜĞÜ MÜDDETÇE KAZANMIŞ SAYILMAYIZ’





Eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa "Bu yağmalama yasasını rafa kaldırdılar. La Revolucion Ciudadana'nın bu nefretli yasaya muhalefet yapan bloğunu, çok sayıda vatandaş girişimini ve Dolandırıcılık Gözlemevi gibi isimsiz vatanseverleri sevindirdi. Bu iğrenç hükümet devam ettiği sürece hâlâ bir şey kazanmış sayılmayız" dedi.





Reformlar, hükümetin Şubat ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 4,2 milyar dolar karşılığında imzaladığı bir bankacılık anlaşmasının ardından Moreno tarafından önerildi.





Hükümet tasarısı, bazı vergileri artırarak ve yıllık bir milyon dolardan fazla geliri olan şirketler için özel bir katkı sağlayarak vergi tahsilatını iyileştirmeyi amaçlıyordu.





Ayrıca, ülkenin Merkez Bankası'na özerklik kazandırmak ve doğrudan devlet finansmanı kaynağı olmasını önlemek için bazı yasal değişiklikler önerdi.





Bu tekliflerin birçoğu, yerli hareket ve diğer toplumsal örgütler tarafından eleştirildi. Bu reformlarla hükümet, gelecek yıl 700 milyon dolardan fazla para toplamayı umuyordu.





Moreno, Ekim ayının ortalarında, ülkeyi sarsan yaklaşık iki hafta süren şiddetli protestoların sonunda yakıt sübvansiyonunu kaldırmaktan vazgeçmişti.





IMF’NİN HALKIN HAKLARINI İHLAL EDEN DAYATMASI REDDEDİLDİ





Yerli grup CONAIE, kararından sonra Twitter hesabında "Toplumsal baskı ilk önce 883 sayılı kararnamenin kaldırılmasını sağladı ve bugün IMF'nin halkın haklarını ihlal eden ve ülkeye zarar veren başka bir dayatması reddettik" dedi.





Ekvador'un, bu yıl yaklaşık 3,6 milyar dolar civarında bir mali açığı bulunuyor.



