SAMANYOLUHABER- Mısır'ın en büyük ve en köklü gazetesi El-Ahram bünyesinde haftalık olarak yayımlanan El-Ahram El-Arabi haber dergisi, 1.171'inci sayısında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağa taşıdı.





Derginin son sayısının kapağında kanlı Erdoğan fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üzerinde Türkçe "KASAP" ibaresi yer aldı.





El-Ahram, Suriye'nin kuzeydoğusunda Erdoğan'ın emriyle başlatılan askeri harekâtta sivillerin katletildiğini iddia etti ve katliamın sorumlusu olarak Erdoğan'ı gösterdi.





"NAZİ ERDOĞAN" BAŞLIKLI MAKALE





74 sayfalık derginin 22 sayfası, Erdoğan'ın tek başına, keyfi kararıyla, ikna edici hiç bir sebep olmadan Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik müdahaleye ayrıldı.





Sahasında uzman 10 farklı araştırmacı gazeteci ve yazar tarafından kaleme alınan makaleler arasında "Nazi Erdoğan" başlığıyla yayımlanan makale dikkati çekiyor.





Dr. Eymen Semir imzalı makalede Erdoğan'ın son zamanlarda oy kaybetmesi üzerine dikkatleri dış dünyaya çekmek için askeri harekât düzenlediğinin altını çizildi.





"ERDOĞAN KÜRTLERDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN HAREKÂTI BAŞLATTI"





Harekâtın başlaması ile Türk Lirası'nın dolara mukabil sert düşüşlere maruz kaldığına işaret edilen makalede, ekonomik krizin daha yüksek sesle konuşulur hale geldiği, yatırımcıların ülkeden kaçtığı, Merkez Bankası'na alenen müdahale edildiği ve Türkiye'nin açık hapishaneye dönüştüğünü vurgulandı.





Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde büyük oranda oy kaybetmesinden Kürtleri sorumlu tuttuğu ve askeri harekâtla Kürt halkından intikam aldığı belirtildi.





Dr. Semir, Erdoğan’ın uluslararası kanunlara göre savaş suçu sayılabilecek cürümler irtikâp ettiğinin altını çizerek Kuzeydoğu Suriye’de oluşturulmak istenen güvenlik şeridinin IŞİD militanlarından başkasının işine yaramayacağını iddia etti.





‘‘Türk işgaline karşı Arap ülkelerindeki hareketlilik’’ başlıklı makalenin yazarı Adil Ebu Talip, Arap Birliği’nin almış olduğu karara dikkatleri çekti.





"SURİYE YENİDEN ARAP BİRLİĞİ'NE ALINABİLİR"





Talip, birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye’nin Suriye topraklarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin karalarına aykırı bir şekilde işgalinin kınandığını ve Suriye’nin tekrar Arap Birliği Örgütü’ne katılması için diplomatik adımların atılacağını belirtti.





Makalede, Türkiye'nin Suriye topraklarına girişine sert tepki gösteren Mısır’ın bu tavrının Arap ülkeleri nezdinde etkili olduğu vurgulandı.





El-Ahram El-Arabi Dergisi’nde yer alan diğer bir makalede Erdoğan’ın Osmanlı’yı yeniden ihya etme hayallerine dikkat çekildi.





Haftalık haber dergisi El-Ahram son sayısında Erdoğan'ı "Kasap" başlığı ile kapağa taşıdı.

ERDOĞAN'IN SOMALİ VE KATAR İLE OLAN İLİŞKİLERİ





Bölge ülkelerinin içişlerine karışma, terörist ve radikal gruplarla Erdoğan’ın ilişkilerine de temas edildi.





Somali ve Katar’da Türkiye’nin askeri üs kurduğuna işaret edilen makalede, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Azerbaycan’da da askeri üslerinin bulunduğu belirtildi.





Mısır’ın başşehri Kahire’den yayımlanan El-Ahram El-Arabi Dergisi’nin ‘‘Kasap’’ başlıklı 1.171'inci sayısında Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik müdahalesine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin müeyydilerele cevap verdiği kaydedildi.





Suriye'de Kürtler ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed yakınlaşmasının da Erdoğan’ın yolunu keseceği ifade edildi.