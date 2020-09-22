El Arabiya: Türkiye siyasi muhalifleri kaçırıyor ve işkence ediyor

2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden beri Türkiye’de insan haklarının kötüleştiğini belirten El Arabiya televizyonu, ülkede keyfi tutuklamalar, akademisyenlerin ve devlet memurlarının görevlerinden ihraçların ve kaybolmaların giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Haberini Belçika merkezli ‘Turkey Tribunal’ın hazırladığı rapora dayandıran El Arabiya, kaçırma ve kaybolma olaylarının Türk Milli İstihbarat yetkilileri tarafından organize edildiğini doğrulayan kapsamlı, nesnel kanıt ve tanıklıkların bulunduğunu kaydetti.

Turkey Tribunal’ın hazırladığı raporun Ankara Barosu’nun raporlarıyla da desteklendiğini ifade eden El Arabiya Televizyonu, 15 Temmuz 2016’dan beri “Türk vatandaşlarını kaçırma eğilimi dramatik bir şekilde artıyor” dedi.





KAÇIRILMALAR DELİLLER VE TANIKLIKLARLA TESPİT EDİLDİ Arapça yayın yapan televizyon, Türkiye içerisinde 25 kişinin kaçırıldığının “kamera görüntüleri, tanık ifadeleri, sivil toplum örgütlerinin araştırmaları ve benzer kaynaklardan elde edilen bilgilerle” desteklendiğini vurguladı.

Kaçırılanların büyük kısmının, Türk hükumeti tarafından siyasi muhalif olarak kabul edilen Gülen hareketi mensupları olduğu vurgulandı. Kaçırılan bazı kişilerin ise PKK ile ilişkilendirilen isimler olduğuna dikkat çekildi.

“DETAYLI ADAM KAÇIRMA OPERASYONLARI” El Arabiya, kaçırılmaların büyük kısmının “detaylı adam kaçırma operasyonları” olduğu ve gündüz vakitlerinde medyana geldiği; bu kişilerin alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde kalabalık siyah panelvan araçlara zorla bindirilerek kaçırıldığını ifade etti.

Kaçırıldıktan sonra bu kişilerin “tamamen ortadan kaybolduğu ve ailelerin kaçırılan yakınlarının nerede olduğuna ilişkin” bir aydan 2 yıla kadar değişen sürelerde haber alamadığı ancak çoğunun bir anda bir Türk cezaevinde ortaya çıktığı vurgulandı.



El Arabiya, 2016-2019 yılları arasında kaçırılan 25 kişiden, 14 Mayıs 2017’de kaçırılan ve Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu belirtilen öğretmen Fatih Kılıç dahil 10’u hakkında hala bir bilgi bulunmadığını belirtti.







YURTDIŞI KAÇIRMA OPERASYONLARI

Televizyon, 2016’dan sonra yurt içinde kaçırma ve zorla kaybetme vakaları hızla artarken, Türkiye dışında da benzer vakaların yaşandığını ifade etti.





Türk hükumetinin 100’ün üzerinde insanın yurt dışından kaçırarak Türkiye’ye getirdiğini resmi olarak açıkladığını hatırlatan El Arabiya, Temmuz ayında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporunda da bu durumun teyit edildiğini kaydetti.





Bu durumun ABD Dışişleri Bakanlığı raporlarında da yer aldığına işaret eden televizyon, Türk hükumetinin bunu hiçbir zaman da inkar etmediğini vurguladı.





Televizyon, pasaport iptalleri ile siyasi muhaliflerin nerede ve ne zaman seyahat ettiğinin tespit edilmeye çalışıldığı ve bu sayede kaçırma operasyonlarının planlandığına dikkat çekildi.





NBA yıldızı Enes Kanter’in benzeri bir durumla 2017 yılında Romanya’da karşılaştığını belirten El Arabiya, Kanter’in Romanya’da bu yüzden gözaltına alındığı hatırlatıldı.





Televizyon, Enes Kanter’in tutuklanmak ve Türkiye’ye kaçırılmaktan son anda kurtulduğu ancak bundan sonra bir daha yurt dışına seyahat etmekten kaçındığını belirtti.





2018 yılında İsviçre’de yaşayan ve kaçırılmak istenen bir Türk vatandaşının ise ev sahibi ülke istihbaratının çalışmaları sonrası kaçırılmaktan kurtulduğuna işaret edildi.





KAÇIRILMA OLAYLARI SORUŞTURULMUYOR

El Arabiya, kaçırılma olayları konusundaki araştırma taleplerinin yetkililerce yeterince soruşturulmamasını olaylardaki Türk hükumetinin dahline işaret ettiğini vurguladı.





Temmuz ayında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora işaret eden televizyon, raporda Azerbaycan, Arnavutluk, Kamboçya ve Gabon’da yaşanan kaçırılma olaylarına yer verildiğini kaydetti.





El Arabiya, BM raporunda yer alan şu ifadelere yer verdi: “Kaçırılanlar genellikle baskı, işkence ve aşağılayıcı muameleye maruz kalıyorlar.”