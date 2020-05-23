El attığı sektör battı... Bu kez korona darbesi

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel imzalı haberde Koronavirüs salgının getirdiği kriz bir çok sektörü derinden etkilerden, bunların başında da spor müsabakaları üzerine oynanan İddaa geliyor. Salgın nedeniyle, dünyanın bir çok ülkesinde spor müsabakalarının oynanamaması, İddaa cirolarını da yüzde 90'ın üzerinde düşürdü.





15 Mart-15 Mayıs arası İddaa oyunlarına aracılık eden elektronik bayilerin ciroları adeta durdu. Bilindiği gibi Spor Toto Teşkilatı'nın geçen yıl yaptığı 10 yıllık İddaa ihalesini yüzde 0.2 ile en iyi teklifi veren Demirören Grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortaklığı kazanmıştı. Şans Girişim, ihalede ilk yıl için 17 milyar TL hasılat taahhüt etmişti. Şans Girişim'in yüzde 0.2'lik teklifi ise yıllık 34 milyon TL komisyona denk geliyordu. Öte yandan bir önceki işleticinin son yıllık hasılatı ise 12 milyar TL düzeyindeydi. Canlı bahisin yanı sıra İddaa'ya eklenen bir çok yeni oyunun ardından 2020 yılı için toplam hasılat öngörüleri 30-35 milyar TL'ye kadar yükselmişti.





BRUNDİ LİGİ VE MASA TENİSİ MAÇLARI BÜLTENE GİRDİ





Ancak Koronavirüs salgını müsabakaları durma noktasına getrince sektörde planlar da altüst oldu. Öyle ki, liglerin iptali ve ertelemesinin ardından, İddaa bültenlerine, Nikaragua ve Brundi gibi ismi daha önce duyulmamış ligler alındı. Bunun yanı sıra Rusya ve Ukrayna'da sırf bahis oyunları için masa tenisi maçları düzenlendi ve bültenlerde yer buldu. Salgın sürecinde iptal edilmeyen liglerden olan ancak maçları 35'er dakikalık iki devre oynanan Belarus Ligi yine bültenlere girdi. Daha önce hiç İddaa bültenlerine girmeyen Faroe Adaları Ligi maçları yine bültenlerde yerini aldı. Ancak bunlar da hasılattaki kan kaybını bırakın durdurmayı, azaltmaya dahi yetmedi.





ALMANYA LİGİ İMDADA YETİŞTİ





İki aylık çöküşün ardından İddaa şirketlerinin imdadına yetişen ise mayıs ayının ikinci haftası yeniden başlayan Almanya Ligi oldu. Sektör temsilcileri, Almanya Ligi'nin başlamasıyla birlikte iki aylık çöküşün ardından kıpırdanma başladığını ve bahis oyunları oynayanların ilgisinin yeniden hızlandığını belirtiyor. Yine Güney Kore Ligi'nin başlamasının da kanayan yaraya biraz pansuman olacağını ifade eden sektör temsilcileri, bahisçilerin en çok oynadığı, İspanya, İngiltere, İtalya ve Türkiye Ligi'nin başlamasıyla birlikte sektörde eski hasılatlara yaklaşılacağını öngörüyor.



