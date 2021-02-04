Samanyolu Haber /Gündem / El Bab'da bir asker şehit oldu /04 Şubat 2021 21:45

El Bab'da bir asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, El Bab'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehit olduğunu belirtildi.

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Gaziantep Valiliği, El Bab'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "El-Bab JDT Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel 4 Şubat 2021 günü El-Bab’da el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz, bugün saat 19.45’te, Gaziantep Havalimanından Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi Aşağıyenice Mahallesi'ne uğurlanacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 
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