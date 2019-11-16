Samanyolu Haber /Gündem / El Bab'ta patlama: 18 ölü /16 Kasım 2019 16:25

El Bab'ta patlama: 18 ölü

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı. 

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nin IŞİD ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı" ifadesine yer verildi .  
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