El Beşir'le işbirliği yapan yanıyor... Dev bankaya soykırım soruşturması

Mahkemeye suç duyurusunda bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Twitter'dan, BNP hakkında soruşturma açıldığını duyurdu,







Ayrıca BNP aleyhine, Ruanda'nın Tutsi azınlığına yönelik 1994 soykırımında suç ortağı olduğu iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.





AFP'nin haberine göre, ilk olarak 26 Ağustos'ta banka hakkında "insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve barbarlık eylemlerinde suç ortaklığı" konularında şikayette bulunuldu.





Yaklaşık bir yıl önce, aralarında FIDH'nin de bulunduğu hak gruplarının desteklediği dokuz Sudanlı kurban, 2002 ile 2008 yılları arasında eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimine yaptırım kararına rağmen, Sudan'da işlenen suçları kolaylaştırdığı iddiasıyla BNP Paribas hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





FIDH, BNP'nin uluslararası yaptırımlara rağmen o dönemde rejimin "fiili merkez bankası" olarak kabul edildiğini savunuyor.





BNP, 8.9 milyar dolar cezayı kabul etti







BNP Paribas, 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Sudan, İran ve Küba hükümetlerine karşı Amerikan yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulundu ve 8,9 milyar dolar para cezasını kabul etti.





ABD Adalet Bakanlığı'na göre, BNP, "yasaklanmış işlemleri gizlemek, izlerini örtmek ve ABD makamlarını aldatmaktan" suçlu bulundu.





Bakanlığın raporunda, "Sudan hükümetinin terörizmi kolaylaştırma ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmedeki rolü nedeniyle ABD ambargosuna tabi olan Sudan'da yaptırım uygulanan kuruluşlar adına yasadışı ödemeler yapıldı" denilmişti.





FIDH, Sudanlı kurbanların bu anlaşmadan herhangi bir tazminat almadığını kaydetti.





Federasyonun onursal başkanı Patrick Baudouin geçen yıl, "En ağır suçların ve insan hakları ihlallerinin arkasında her zaman para vardır. BNP, Sudan rejimine uluslararası para piyasalarına erişim izni vererek, hükümetin faaliyet göstermesine, personelini, askeri ve güvenlik güçlerine ödeme yapmasına, yurtdışında alışveriş yapmasına izin verdi. " demişti.





Soykırımcılara 80 ton silah temin edildi iddiası





Paris Savcılığı, Eylül 2017'de BNP Paribas'ın Ruanda soykırımındaki rolünü araştırmak için soruşturma başlattı.





Banka, Ruanda'da soykırım işleyenlere yasa dışı silah temininin finansmanında rol almakla suçlanıyor.





Bankanın finansmanıyla, Birleşmiş Milletler'in ambargosuna rağmen soykırım yapanlara 80 ton silah temin edildiği ileri sürülmüştü.





Sudan'da barış süreci





Sudan'da hükümet ve çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 31 Ağustos'ta 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması imzalandı.





Ülkede Aralık 2018'de başlayan protestolar sonucu yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Ömer el Beşir, ordu tarafından 2019'un nisan ayında askeri darbeyle devrildi.





Birleşmiş Milletler, ülkede 2003 yılından bu yana 300 bin kişinin öldüğünü ve 2.5 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.