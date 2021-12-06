Samanyolu Haber /Gündem / El Cezire: Sedat Peker gözaltında /06 Aralık 2021 16:30

El Cezire: Sedat Peker gözaltında

Suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. El Cezire'nin haberine göre Sedat Peker, bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı.

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Yayınladığı videolarla Türkiye’de siyaset-mafya-medya ilişkilerini deşifre eden, başta iktidar partisi AKP olmak üzere birçok kesimi rahatsız eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı iddia edildi.

Al Jazeera’nin haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker BAE yetkilileri tarafından gözaltında alındı. Haberde Peker’in uzun süredir iadesine talep eden Türkiye’ye iade edilebileceği bildirildi.

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Gözaltı haberini, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu duyurdu. Al Jazeera, Peker’in Türkiye’ye iade edilebileceğini yazdı. Kanalın internet sitesinde yer alan haberde kaynak gösterilmedi. Hükümet cephesinden ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. Bu haberin geldiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Katar’da olması dikkat çekti.

 

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