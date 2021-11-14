El Cezire'den Türkiye-ABD ilişkileri analizi

El Cezire'de yayınlanan Türkiye-ABD ilişkilerine dair bir analizde, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece gergin olduğu fakat iplerin koparılmasının henüz mümkün gözükmediği ifade edildi.





Analizde, Türk lirasının son on yılda yüzde 80 oranında değer kaybettiği, ancak Türkiye'nin uluslararası piyasalara bağlı olduğu ve ülke içerisindeki ekonomik istikrarın devam edebilmesi için ABD ile ipleri koparmanın olumlu sonuçlar doğurmayacağı belirtildi.





"TÜRKİYE BİDEN İLE ANLAŞMAYI UMUYOR"





Dimitar Bechev tarafından kaleme alınan analizde, Türkiye'nin artan gerilimin aksine, 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti satın alımı için Biden ile uzlaşmayı umduğu ifade edildi.





Biden ile Erdoğan'ın NATO nezdinde sınırlı da olsa iş birliği yapabileceği belirtilen analizde, ABD Kongresi'nin karşı çıkmasına rağmen F-16 uçakları ile ilgili bir anlaşmanın Biden tarafından onaylanabileceği öne sürüldü.





YAPTIRIMLAR YOLDA





Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etmesinin, ABD tarafından endişe ile karşılandığı belirtilen analizde, Türkiye'nin bu sebeple, ABD'nin Hasımlar ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulacağı belirtildi.