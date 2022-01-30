El Cezire'den Türkiye yorumu: AB derinden rahatsız!

El Cezire; Emily Milliken ve Giorgio Cafiero imzalı, "Savaşın parçaladığı Libya'daki dünya güçleri için sırada ne var?" başlıklı bir analiz/haber yayınladı.







Analizde, bazı paralı askerlerin Libya'dan ayrılmasına rağmen, Türk ordusunun veya Rus Wagner Grubu'nun yakın gelecekte ülkeyi terk edeceğini gösteren herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.





Bu durumun iki ana nedeni olarak ise şunlara dikkat çekildi:





"Birincisi, Türkler ve Rusların Libya'da kalmaları ile kazanacakları çok şey var. İkincisi, mevcut koşullar altında ayrılmak için çok az teşvik ediliyorlar. Çünkü dünyada kozunu potansiyel olarak Türk ve Rus güçlerini ayrılmaya zorlamak için kullanabilecek tek güç ABD."





El Cezire'nin aktardığına göre; ABD'nin kartlarını bu şekilde oynaması pek olası değil. Brookings Enstitüsü Dış Politika programında Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi'nde araştırmacı olan Federica Saini Fasanotti, "Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve hepsinden önemlisi Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu devasa iç sorunlara kadar çok daha acil sorunların olduğu böyle bir zamanda, Libya ile ilgilenmiyor" dedi.





El Cezire'ye konuşan Fasanotti, "Bu yüzden şimdiye kadar beklenen taahhüt olmadı ve yarın da olmayacak. Brüksel için üzgünüm" diye konuştu.





AVRUPA'DAN BAKIŞ

Avrupa Birliği devletlerinin, özellikle Akdeniz ülkeleri özelindekilerin, Libya'nın geleceğinde büyük paya sahip olduğunu öne süren El Cezire, Kuzey Afrika ülkesinde hem Türk hem de Rus güçlerinin varlığı, Washington'un aksine, Avrupalı güçleri derinden rahatsız ediyor.