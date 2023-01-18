Samanyolu Haber /Gündem / El Chapo'dan Meksika Devlet Başkanı'ndan yardım istedi /18 Ocak 2023 11:44

El Chapo'dan Meksika Devlet Başkanı'ndan yardım istedi

ABD'de hapis cezasını çeken uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, Meksika Devlet Başkanı'ndan yardım talebinde bulundu.

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Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın, ABD'deki hapishanesinde çektiği iddia edilen "psikolojik eziyet" nedeniyle Meksika Devlet Başkanı'ndan yardım istediğini söyledi.

Sinaloa kartelinin kurucusunun Meksika merkezli yasal temsilcisi avukat Jose Refugio Rodriguez, "Joaquin ABD'de bulunduğu altı yıl boyunca güneş yüzü görmedi" dedi.

AFP'nin haberi göre Rodriguez, "Acil Durum" olarak tanımlanan mesajın Guzman'ın ABD'deki avukatlarından biri ve ailesi aracılığıyla iletildiğini söyledi.

Rodriguez, Radio Formula'ya verdiği demeçte, Guzman'ın haftada sadece üç kez "güneş görmeyen" küçük bir alana çıkmasına izin verildiğini ve diğer mahkumlara göre daha az ziyaret ya da telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

"Psikolojik eziyet çekiyor" diyen avukat, güneş ışığı eksikliğinin hükümlü uyuşturucu kaçakçısının fiziksel sağlığı için de kötü olduğunu sözlerine ekledi.

Rodriguez, Guzman'ın Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan 2017 yılında eski hükümet döneminde iadesi sırasında yaşandığı iddia edilen usul ihlallerini ele almasını istediğini de belirtti.

Washington'daki Meksika Büyükelçiliği, Twitter'da Rodríguez'den 10 Ocak'ta bir e-posta aldıklarını doğruladı. 

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard e-postanın içeriğine değinmeksizin, hükümetin azılı uyuşturucu kaçakçısı lehine herhangi bir girişimde bulunma ihtimalini önemsemedi. 

Dışişleri Bakanı Ebrard, gazetecilere verdiği demeçte "Orada cezasını çekiyor, bir cezası var. Açıkçası onun için herhangi bir olasılık görmüyorum ama savcılıkla konuyu gözden geçireceğim" dedi.

El Chapo, 2019 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve ilgili suçlardan hüküm giydikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





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