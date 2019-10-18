Samanyolu Haber /Gündem / El Chapo'nun oğlu yakalanınca şehir savaş alanına döndü /18 Ekim 2019 11:01

El Chapo'nun oğlu yakalanınca şehir savaş alanına döndü

Meksika'da, 'El Chapo' (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı ve şehir yanmaya başladı. Yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı ve şehir yanmaya başladı.

Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu.

Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

Son gelişmeler sonrası Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı.

Obrador, seçilmeden önce Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle mücadele etme sözü vermiş ve göreve gelmesinin ardından yeni bir güvenlik birimi oluşturmuştu.



ŞEHRE GİRİŞİ ENGELLEDİLER, SOKAKLARI YAKTILAR

Ovidio Guzman Lopez'in ABD'de uyuşturucu akışını sağlayan en büyük kartel olan Sinaloa kartelinin eski lideri olduğu açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre, kartel üyeleri Ovidio Guzmán'ı güvenlik güçlerinin elinden kurtarmak için ateş açtı. Ağır silahlara sahip kartel destekçisi olan maskeli adamlar, Meksikalı askerlerle karşı karşıya geldi. 50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri ve kamyona monte makineli tüfeklerle güvenlik güçlerine saldıran kartel üyeleri, sokakları ateşe verdi.

Silahlı adamlar önemli caddeleri kontrol alarak yanan araçlarla barikatlar yaparak şehre girişi engelledi. Kartele bağlı silahlı saldırganlar, şehri dolaşırken yol kenarındaki otomobilleri ve bir benzin istasyonu da ateşe verdi.

Olayları gören vatandaşlar, yakınlardaki bir süpermarketin koridorlarında rafların aralarına saklanırken, kimileri de banliyö caddelerinde saklanacak yer aramak için kaçıştı.

'ABD'DE ARANANLAR LİSTESİNDE'

20'li yaşlarda olduğu sanılan Ovido Guzman Lopez babasının 2 yıl önce yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu.

Meksika medyası, Lopez'in ABD'de arananlar listesinde olduğunu yazdı. Yakalanmasının ardından, Ovidio, babası gibi yargılanmak için ABD'ye iade edilebilir.

SERVETLERİ 1 MİLYAR DOLAR 

62 yaşındaki Guzmán, New York'ta uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama başta olmak üzere 10 suçtan suçlu bulunmuştu. Guzman 2015'te Meksika'da tutulduğu cezaevinden kaçmış, daha sonra yakalanasının ardından 2017'de iade edilmişti.

Guzman, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

2009 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zengin insanları listesine 701. sıradan giren Guzman'ın servetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu sanılıyordu.
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