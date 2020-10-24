El Clasico’da derbi maç heyecanı

El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.







İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.





maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. El Classico olarak bilinen ezeli rekabet öncesinde binlerce futbolsever maçın yayın bilgilerini erken saatlerden itibaren araştırmaya başladı.





La Liga'ya 2'de 2 yaparak başlayan Barcelona, Sevilla'ya ile sahasında berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Getafe karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaros karşısında net bir galibiyet alan Katalan temsilcisi bu akşam Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.





Konuk ekip Real Madrid ise La Liga'da çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Real Madrid geçtiğimiz hafta Barnebau'da Cadiz'i konuk ettiği maçta şok bir mağlubiyet aldı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shaktar Donetsk'i konuk eden Real Madrid sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu.





MUHTEMEL 11'LER





Barcelona: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Fati, Coutinho ,Griezmann, Messi





Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo ,Casemaro, Valverde, Kros, Modric , Junior, Benzema