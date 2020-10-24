Samanyolu Haber /Spor / El Clasico'da 4 gol vardı: İşte kazanan /24 Ekim 2020 21:34

El Clasico'da 4 gol vardı: İşte kazanan

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanan El Clasico'da 4 gol vardı. İşte mücadelenin kazananı.

SHABER3.COM

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da Katalan devine konuk olan Real Madrid, Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

Camp Nou'da oynanan mücadele ilk gol 5. dakikada geldi. Benzema'nın ara pasında ceza sahasına giren Federico Valverde topu filelere göndermeyi başardı. Bu gole 3 dakika sonra Katalanlar cevap verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Jordi Alba'nın pasını Ansu Fati ağlara göndererek skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Real Madrid'in ilk golü 63. dakikada geldi. Korner atışı sonrası hava topu mücadelesinde Sergio Ramos yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan kaptan Ramos, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son golünü 90. dakikada Modric kaydetti ve Madrid ekibi 3 puanı 3 golle almayı başardı.

Bu zaferle Real Madrid 6 maç sonunda 13 puana ulaşarak lider oldu. 5'nci maçına çıkan Barcelona ise 7 puanda kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber El Clasico'da 4 gol vardı: İşte kazanan Sonraki Haber >>

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

4 çeker aracı treylere yüklemek bazen zor olabilir

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Kırmızı ışığa direnen bisikletçi

Hastane önünde bekleyenlere şok!

Hastane önünde bekleyenlere şok!

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:58