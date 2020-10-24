El Clasico'da 4 gol vardı: İşte kazanan

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da Katalan devine konuk olan Real Madrid, Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.





Camp Nou'da oynanan mücadele ilk gol 5. dakikada geldi. Benzema'nın ara pasında ceza sahasına giren Federico Valverde topu filelere göndermeyi başardı. Bu gole 3 dakika sonra Katalanlar cevap verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Jordi Alba'nın pasını Ansu Fati ağlara göndererek skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.





İkinci yarıda Real Madrid'in ilk golü 63. dakikada geldi. Korner atışı sonrası hava topu mücadelesinde Sergio Ramos yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan kaptan Ramos, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son golünü 90. dakikada Modric kaydetti ve Madrid ekibi 3 puanı 3 golle almayı başardı.





Bu zaferle Real Madrid 6 maç sonunda 13 puana ulaşarak lider oldu. 5'nci maçına çıkan Barcelona ise 7 puanda kaldı.