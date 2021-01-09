Samanyolu Haber /Kültür / El Ezher'den korona fetvası: Şehit olurlar /09 Ocak 2021 10:47

El Ezher'den korona fetvası: Şehit olurlar

Mısır'da bulunan ve sünni dünya için önemli bir yeri bulunan El-Ezher Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin 'şehit' olduğu yönünde fetva verdi.

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El-Ezher'e bağlı Mısır Fetva Evi “Dar el-İfta” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar için de yıkanma, kefenlenme ve cenaze namazı gibi şartların geçerli olduğunun altı çizildi. 

"Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ahiret şehidi hükmündedir" denilen açıklamada, "Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar" hadisine işaret edildi.

Mısır'da son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıplarında önemli oranda artış gözleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede 146 bin 809 kişide virüs tespit edildi, 8 bin 29 kişi hayatını kaybederken, 116 bin 775 kişi ise sağlığına kavuştu
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