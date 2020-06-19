Samanyolu Haber /Gündem / El konan mallar 60 yıl sonra sahiplerine iade edilecek /19 Haziran 2020 10:03

El konan mallar 60 yıl sonra sahiplerine iade edilecek

27 Mayıs'tan sonra el konulan ve çoğunluğu Demokrat Partili ailelere ait olan mülkler Cumhurbaşkanı komisyonunca tasnif edilerek eski sahiplerine iade edilecek.

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Yassıada yargılamasının yasal dayanağını yürürlükten kaldıran yasa teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda genişletilerek oy birliğiyle geçti. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu kararlarıyla el konulan ve çoğunluğu Demokrat Partili (DP) ailelere ait olan mülkler bir Cumhurbaşkanı komisyonunca tasnif edilerek eski sahiplerine iade edilecek.

Hürriyet’in haberine göre mağdur varislerinden biri olarak teklifin ikinci imzacısı olan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “maddi tazminat” hükümlerine itiraz etti. Sadi Bilgiç’in amcası olan DP milletvekili Sait Bilgiç, Yassıada’da idamla yargılanmıştı. Bilgiç, “Buradaki manevi tazminata ‘evet’. Ama maddi tazminat kısmının mutlaka bu metinden çıkartılması gerekir. Çünkü oradaki mağduriyetlerin birtakım maddi tazminatlarla ölçülüp birtakım parasal değer oluşturulması toplum vicdanını da yaralayacaktır” dedi. Bunun üzerine teklifteki “maddi tazminat” düzenlemesi, “malvarlığının müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararlar” olarak değiştirildi. Buna göre Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı’nca haklarında soruşturma ve dava açılanların uğradıkları “manevi” zararlar, Hazine tarafından karşılanacak.
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