Samanyolu Haber /Dünya / El konulan 700 milyon dolar değerindeki gizemli yat Putin'in mi? /07 Mayıs 2022 13:55

El konulan 700 milyon dolar değerindeki gizemli yat Putin'in mi?

İtalya'da yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu spekülasyonları sonrası sahibi belirsiz bir mega yata el koydu.

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İtalyan polisi, 700 milyon dolar değerinde olduğu düşünülen "Şedrazat" isimli yatın sahibini ortaya çıkarmak üzere soruşturma başlattı.

Ekonomi ve Finans Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın "Rus hükümetinde önde gelen isimlerle Şehrazat'ın resmi sahibi arasında önemli ekonomik ve ticari bağlantılar kurulmasına" yardımcı olduğu belirtildi.

Soruşturmayı takiben Ekonomi ve Finans Bakanı Daniele Franco'nun yata el konmasını emreden kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Mega yatın birkaç aydır bakım çalışmaları için Massa kenti kıyısındaki Marina di Carrara tersanesinde durduğu, bakanlık açıklamasından önce ise denize açılmak üzere olduğu belirtildi.

Yatın kime ait olduğu henüz açıklanmazken İtalyan polisi sahibinin kimliğini tespit etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Rusya'nın muhalefet lideri Aleksey Navalny'e ait yolsuzluk karşıtı vakfın üyeleri yatın Putin ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

İtalyan Deniz Grubu ise yatın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atfedilemez" olduğunu belirtiyor.
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