Samanyolu Haber /Gündem / El konulan Can Holding patronları bulunamadı: Önceden haber mi verildi? /12 Eylül 2025 10:43

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el kondu. Soruşturma kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verildi, 5 kişi gözaltına alındı. Patronlar Murat Can ve Mehmet Şakir Can aranıyor.

SHABER3.COM

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı.

ŞİRKETİN SAHİPLERİ ARANIYOR
Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise aranıyor.

OPERASYON HABER Mİ VERİLDİ?
Diğer yandan AKP'li Şamil Tayyar operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, isim vermeden, bazı kişilerin operasyonu engellemeye çalıştığını ancak gücünün yetmediğini yazmıştı. Bu da operasyondan daha önceden haberdar olunduğunu gösteriyor. Holding patronlarının henüz bulunamamış olması ise birilerinin operasyonu daha önce şüphelilere haber verdiği ve şüphelilerin kaçtığı ihtimalini düşündürüyor.  


