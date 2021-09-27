El Salvador'da Bitcoin krizi

Hükümet ayrıca yeni yaptığı kripto para çekme makinalarıyla bağlantılı olarak Chivo adlı bir dijital cüzdan da çıkarmıştı.Kamu kaynaklarını denetleyen ve ihmalde bulunan devlet yetkililerine idari ve varlık yaptırımları getirme yetkisi olan Sayıştay, Cristosal adlı bölgesel bir insan hakları kuruluşundan El Salvador'un bitcoin faaliyetleri hakkında 10 Eylül'de şikayet aldığını açıkladı.





Cristosal, bitcoinlerin satın alım işlemlerine yetki verilmesi konusunda denetim yapılması ve dijital cüzdan Chivo ile bağlantılı kripto para bankamatik kulübelerinin yapımının gözden geçirilmesi talebinde bulundu. Cristosal, altı kişilik yönetim kurulunda maliye ve ekonomi bakanlıklarından yetkililerin bulunduğu Bitcóin Trust'a karşı şikayet başvurusu yapmıştı.



